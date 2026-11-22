नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बिलासपुर-झारसुगुड़ा रेल लाइन पर चांपा स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने और ऑटो सिग्नलिंग कार्य के कारण 6 से 18 दिसंबर तक राजधानी रायपुर से बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की ओर सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रेलवे की संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, इस दौरान रायपुर-कोरबा पैसेंजर और रायपुर-गेवरारोड मेमू सहित कुल 13 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस जैसी प्रमुख लंबी दूरी की गाड़ियां बिलासपुर में ही समाप्त व प्रारंभ होंगी, जबकि 11 एक्सप्रेस ट्रेनें एक से नौ घंटे तक की देरी से रवाना होंगी।

रायपुर से जुड़ने वाली ये लोकल ट्रेनें रहेंगी रद्द 6 से 17 दिसंबर तक: गाड़ी संख्या 68746 रायपुर-गेवरारोड मेमू, 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर और 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू रद्द रहेंगी। 7 से 18 दिसंबर तक: गाड़ी संख्या 68745 गेवरारोड-रायपुर मेमू, 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर, 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू, 68734/68733 बिलासपुर-गेवरारोड-बिलासपुर मेमू, 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू, 68737/68738 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़ मेमू और 58210 बिलासपुर-गेवरारोड पैसेंजर का परिचालन बंद रहेगा। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में 10 ट्रेनें कैंसिल, 11 लेट चलेंगी.. चांपा में नॉन इंटरलाकिंग से 27 ट्रेनों पर पड़ेगा असर बिलासपुर से ही चलेंगी छत्तीसगढ़ और गोंडवाना एक्सप्रेस रेलवे के निर्णय के तहत 7 से 18 दिसंबर तक 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा के बजाय बिलासपुर से रवाना होगी। इसी तरह 18518 विशाखापटनम-कोरबा लिंक एक्सप्रेस (6 से 17 दिसंबर) बिलासपुर में समाप्त होगी और 18517 कोरबा-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस (7 से 18 दिसंबर) बिलासपुर से ही प्रारंभ होगी। इसके अलावा 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस (10 व 12 दिसंबर) बिलासपुर में समाप्त होगी और 12409 रायगढ़-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस (12 व 14 दिसंबर) बिलासपुर से रवाना होगी। वहीं 68861/68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू (7 से 18 दिसंबर) भी बिलासपुर तक ही चलेगी।

यह भी पढ़ें- Special Train: बदल गया चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन का रूट, अब दरभंगा से चलकर रायगढ़-बिलासपुर-रायपुर और दुर्ग में रुकेगी हसदेव एक्सप्रेस बनेगी पैसेंजर, 11 ट्रेनें होंगी लेट यात्रियों की सुविधा के लिए 7 से 18 दिसंबर तक 18250/18249 कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस कोरबा से बिलासपुर के बीच पैसेंजर बनकर चलेगी। वहीं 10 से 12 दिसंबर तक 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस नौ घंटे और 12 से 14 दिसंबर तक 18477 पुरी-ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस सात घंटे देरी से चलेगी। इसके अलावा 10 से 14 दिसंबर तक 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस तीन घंटे, 12809 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस ढाई घंटे, 11 से 15 दिसंबर तक 12070 गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी और 18249 रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस दो-दो घंटे देरी से रवाना होंगी। 11-12 दिसंबर को 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस तीन घंटे 15 मिनट, 14 दिसंबर को 12880 भुवनेश्वर-एलटीटी एक्सप्रेस चार घंटे 15 मिनट, 15 दिसंबर को 22866 पुरी-एलटीटी एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे तथा 13 से 15 दिसंबर तक हीराकुंड और शिवनाथ एक्सप्रेस एक-एक घंटे विलंब से रवाना होंगी।