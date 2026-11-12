छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए जरूरी खबर, एक जनवरी से बदलेगा लखनऊ-रायपुर एक्सप्रेस का नंबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। लखनऊ और रायपुर के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बदलाव होने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने लखनऊ-रायपुर-लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन एक जनवरी से नए ट्रेन नंबर के साथ करने का निर्णय लिया है।

हालांकि, ट्रेन के नंबर में बदलाव के बावजूद इसकी समय-सारिणी, ठहराव और अन्य परिचालन व्यवस्थाएं पहले की तरह ही रहेंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, लखनऊ से रायपुर आने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस अब नए नंबर से संचालित होगी।

एक जनवरी 2027 से होगा बदलाव

इसी तरह रायपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन का नंबर भी बदल दिया जाएगा। यह बदलाव दोनों दिशाओं में एक जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। इससे यात्रियों को ट्रेन की पहचान और टिकट बुकिंग के दौरान नए नंबर का ध्यान रखना होगा।