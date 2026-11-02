महादेव सट्टा केस में ओमान से भारत लाया गया मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, 94 हजार करोड़ के घोटाले में पूछताछ शुरू

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया, रायपुर: महादेव सट्टा मामले के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी से जांच का अगला अध्याय शुरू हो गया है। ओमान से प्रत्यर्पित कर रायपुर लाए गए चंद्राकर से पूछताछ में सट्टे की कमाई, हवाला नेटवर्क और कथित राजनीतिक-प्रशासनिक संरक्षण से जुड़े नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है। हालांकि, किसी नए राजफाश या आरोपी के बयान की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

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508 करोड़ के आरोप से फिर गरमाई जांच

महादेव सट्टा के सह-प्रमोटर रवि उप्पल, सहयोगी अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल और वित्तीय लेनदेन संभालने वाले शुभम सोनी फिलहाल दुबई में हैं। तीनों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। चंद्राकर के साथ 2019 में सट्टा कारोबार शुरू करने वाले शुभम सोनी ने 2023 में ई-मेल भेजकर अधिकारियों और राजनेताओं को करोड़ों रुपये संरक्षण राशि देने का दावा किया था।

उसके एक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रमोटरों द्वारा 508 करोड़ रुपये देने का आरोप भी सामने आया था। इसकी जांच जारी है। वहीं, 2023 में रायपुर में 5.39 करोड़ रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार ड्राइवर असीम दास ने भी शुभम के निर्देश पर बघेल तक रकम पहुंचाने की बात कही थी।

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सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी सीबीआई की बड़ी सफलता: साय

महादेव सट्टा मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीआइ की बड़ी सफलता बताया है। सोमवार सुबह दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए सीबीआइ लगातार प्रयास कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी जांच एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साय ने उम्मीद जताई कि चंद्राकर से पूछताछ के बाद महादेव सट्टा मामले में जल्द ही कई बड़े राजफाश होंगे। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए सीबीआइ सहित सभी केंद्रीय एजेंसियों को बधाई दी।