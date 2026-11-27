राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। महादेव सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सट्टे के नेटवर्क से जुड़े कारोबारी रिश्तों और निवेश के ठिकानों पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली में बड़ी छापेमारी की है। इस कार्रवाई में दुबई में सट्टा एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शाही शादी कराने वाले लग्जरी कैटरर राहुल मक्कर, रियल एस्टेट कारोबारी शेली ग्रोवर, उनके बेटे माधव ग्रोवर और इनसे जुड़ी नौ कंपनियां ईडी के रडार पर आ गई हैं। राहुल मक्कर ने वर्ष 2023 में दुबई में हुई सौरभ की भव्य शादी में कैटरिंग की जिम्मेदारी संभाली थी।

सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद कार्रवाई ईडी को आशंका है कि महादेव सट्टे से अर्जित करोड़ों रुपये इन कारोबारियों और उनकी कंपनियों के जरिए दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तथा भारत के हॉस्पिटैलिटी कारोबार (आतिथ्य उद्योग) में खपाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई महादेव सट्टे के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में सामने आई जानकारियों के आधार पर की गई है।