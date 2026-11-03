महतारी वंदन योजना से 10 लाख महिलाओं को जुड़ने का इंतजार, वित्त विभाग में अटका 1200 करोड़ का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : प्रदेश में करीब 10 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना के दायरे में आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इनमें दो लाख महिलाएं बस्तर संभाग की हैं। इन्हें योजना से जोड़ने के लिए अनुमानित राशि 1,200 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन वहां से इसे अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। महिला एवं बाल विकास विभाग करीब 10 बार पत्र लिखकर प्रस्ताव को स्वीकृति देने की मांग कर चुका है। योजना का लाभ पाने की आस लगाए बैठी महिलाओं की प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है।