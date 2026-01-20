CGMSC घोटालाः मास्टरमाइंड शशांक चोपड़ा के जीजा समेत तीन कारोबारी गिरफ्तार, सरकार को लगाई 550 करोड़ की चपत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (CGMSC) से जुड़े रीएजेंट घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें घोटाले के मास्टरमाइंड शशांक चोपड़ा का जीजा प्रिंस जैन, दवा एवं उपकरण आपूर्तिकर्ता रिकॉर्ड एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा.लि, पंचकुला के डायरेक्टर अभिषेक कौशल और श्री शारदा इंडस्ट्रीज, रायपुर के प्रोप्राइटर राकेश जैन शामिल हैं।

प्रिंस उस समय रिकॉर्ड एंड मेडिकेयर कंपनी में लाइजनर का कार्य कर रहा था। इस मामले में शासन को लगभग 550 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति होने का अनुमान है। तीनों आरोपितों को सोमवार को विशेष कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

किससे संबंधित है ये मामला? यह मामला छत्तीसगढ़ शासन की ‘हमर लैब’ योजना के अंतर्गत जिला अस्पतालों, एफआरयू, सीएचसी, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में निश्शुल्क डायग्नोस्टिक जांच के लिए खरीदे गए मेडिकल उपकरणों एवं रिएजेंट्स से संबंधित है। जांच में यह पाया गया है कि मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा पुल टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्राप्त की गई, जिसमें रिकॉर्ड एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा.लि और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निविदा में भाग लिया। जांच में क्या आया सामने? जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि टेंडर में केवल यही तीन फर्में शॉर्टलिस्ट हुई थीं और इनके द्वारा भरे गए टेंडर दस्तावेजों में उत्पाद, पैक साइज, रिएजेंट एवं कंज्यूमेबल्स का विवरण एक समान पैटर्न में दर्शाया गया। यहां तक कि जिन उत्पादों का नाम निविदा दस्तावेज में स्पष्ट नहीं था, उन्हें भी तीनों फर्मों ने समान रूप से भरा।