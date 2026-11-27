राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में खनन प्रभावित क्षेत्रों में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि अब स्थानीय जरूरतों और जनकल्याण के कामों पर खर्च होगी। मुख्य सचिव विकास शील ने गुरुवार को मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में जिलों को स्थानीय आवश्यकताओं का सर्वे कर तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएमएफ के कामों का उद्देश्य केवल राशि खर्च करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए। मुख्य सचिव ने गांवों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और अधूरे विकास कार्यों का आकलन करने को कहा। साथ ही राज्य बजट की योजनाओं और डीएमएफ से प्रस्तावित कार्यों का मिलान करने के निर्देश दिए, ताकि एक ही काम पर दोहरा खर्च न हो।