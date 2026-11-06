सैलून में नाबालिग सीख रहा था काम, युवक ने उस्तरे से उसके हाथ और गर्दन पर किया हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। गुढ़ियारी के गोगांव इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने 17 वर्षीय नाबालिग पर उस्तरे से जानलेवा हमला कर दिया। नाबालिग सैलून में काम सीखने गया था। इसी दौरान आरोपित सैलून के अंदर पहुंचा और वहां से उस्तरा उठाकर उसके पास आ गया। पहले उसने उस्तरा नाबालिग की गर्दन पर टिकाया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद हाथ पकड़कर उस्तरे से हमला कर दिया। नाबालिग ने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो उसकी हथेली में चोट आई। इसके बाद आरोपित ने गर्दन पर उस्तरा घुमा दिया, जिससे खून निकलने लगा। सैलून संचालक ने बीच-बचाव कर किसी तरह नाबालिग को बचाया। पीड़ित की शिकायत पर गुढ़ियारी पुलिस ने आरोपित शेखर देवांगन के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित तीन धाराओं में अपराध दर्ज किया है।