नईदुनिया प्रतिनिधि, अखिल शर्मा, रायपुर। राजधानी में चोरी के सोने-चांदी के जेवर खपाने के लिए चोर गोल्ड लोन कंपनियों का सहारा ले रहे हैं। पुलिस जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें चोरी के जेवर मणप्पुरम, मुथूट और बजाज फाइनेंस में गिरवी रखे गए। एक मामले में बजाज फाइनेंस की कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर नईदुनिया की टीम ने पड़ताल की।

मणप्पुरम की शाखा में नईदुनिया संवाददाता ने लोन लेने की प्रक्रिया पूरी की कचहरी चौक के पहले जेल रोड स्थित मणप्पुरम की शाखा में रिपोर्टर ने जेवर के बदले गोल्ड लोन लेने की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान न तो खरीदारी का बिल मांगा गया और न ही जेवर के मालिकाना हक का प्रमाण। सिर्फ आधार कार्ड लेकर जेवर का मूल्यांकन किया गया और उसके बदले रकम दे दी गई। पूरी प्रक्रिया महज 15 मिनट में पूरी हो गई। पुलिस जांच में सामने आए मामले और नईदुनिया की पड़ताल गोल्ड लोन कंपनियों की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।