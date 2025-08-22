CGMSC की लापरवाही... Paracetamol के साथ Aceclofenac दवाओं की गुणवत्ता भी खराब, वितरण पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन (सीजीएमएससी) के लापरवाह करतूतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नईदुनिया ने अपने 14 अगस्त के अंक में पैरासिटामोल के गुणवत्ताहीन होने का मामला उजागर किया था, जिसके बाद सीजीएमएससी ने एक साथ तीन दवाओं के उपयोग और वितरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

इनमें पैरासिटामोल 650 एमजी (बैच नंबर आरटी 24045, 9 एम इंडिया लिमिटेड), पैरासिटामोल 500 एमजी (बैच नंबर आरटी 23547 और आटी 240320, 9 एम लिमिटेड) तथा एसिक्लोफिनेक 100 एमजी और पैरासिटामोल 325 एमजी (बैच नंबर एपीसी 508, हीलर्स लेब) शामिल हैं। यह वही दवाएं हैं, जिनकी आपूर्ति पिछले महीनों में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में की जा चुकी है। दवा में फंगस, मरीजों की जान खतरे में पैरासिटामोल 500 एमजी की 48 हजार गोलियां हाल ही में अस्पतालों से वापस मंगाई गईं। गोलियों पर स्पष्ट धब्बे और फंगस पाए गए।