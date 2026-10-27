नर्सिंग कॉलेज प्रवेश की 31 अक्टूबर है डेडलाइन, अब तक शुरू नहीं हुई प्रक्रिया; डेट बढ़ाने की उठी मांग

मनीष मिश्रा. नईदुनिया रायपुर। नर्सिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के सामने प्रवेश को लेकर असमंजस की स्थिति है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसकी प्रमुख वजह कालेजों की मान्यता और दावा-आपत्तियों का निराकरण लंबित होना है।

प्रदेश में 150 से अधिक नर्सिंग कालेजों में करीब आठ हजार सीटें हैं। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रार काउंसिल ने 122 कालेजों को मान्यता दी है, जबकि लगभग 35 से 40 कालेजों की मान्यता अटकी हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन संस्थानों में कितनी सीटों पर प्रवेश मिलेगा। दूसरी ओर, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय ने प्रवेश के लिए पर्याप्त समय नहीं होने का हवाला देते हुए अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है। अब विद्यार्थियों की नजर मान्यता प्रक्रिया पूरी होने और प्रवेश कार्यक्रम जारी होने पर है।