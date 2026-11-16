रायपुर में पहले दिन 129 केंद्रों में 366 किसानों ने बेचा 9,365 क्विंटल धान, 2.29 करोड़ का हुआ कारोबार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी रविवार से शुरू हो गई। पहले दिन जिले के 159 उपार्जन केंद्रों में से 129 में खरीदी हुई। इन केंद्रों पर 366 किसानों ने 9,365.60 क्विंटल धान बेचा। इसकी कुल कीमत 2 करोड़ 29 लाख 51 हजार रुपये रही। खरीदी के पहले दिन किसानों में उत्साह नजर आया। इस वर्ष जिले में किसानों की सुविधा के लिए 21 नए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 17 केंद्रों में भी पहले दिन से खरीदी शुरू हो गई।

नए केंद्र खुलने से किसानों को सहूलियत राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था की है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। नए केंद्र खुलने से कई गांवों के किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे परिवहन खर्च और समय दोनों की बचत होगी।