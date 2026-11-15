छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू, पहले दिन राजनांदगांव में 726 और दुर्ग में 350 किसानों ने बेची फसल

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो गई। पहले ही दिन किसानों में उत्साह देखने को मिला। जिले के 118 उपार्जन केंद्रों में 726 किसानों से कुल 26,361.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई। जारी टोकन के आधार पर धान बेचने वाले किसानों में 89.19 प्रतिशत ने पहले दिन ही अपनी उपज बेच दी। जबकि तीन समितियों में किसान उपज बेचने नहीं पहुंचे।

खाद्य शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, पहले दिन जिले में कुल 814 टोकन जारी किए गए थे। इनमें 27 टोकन समितियों के माध्यम से और 787 टोकन किसानों ने मोबाइल एप से स्वयं प्राप्त किए थे। इन टोकन के आधार पर कुल 32,655.60 क्विंटल धान बेचने का पंजीयन हुआ था।