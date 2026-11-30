नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। धान खरीदी की रफ्तार अब तेज होने लगी है। रविवार को रायपुर जिले के खरीदी केंद्रों में किसानों की अच्छी आवक रही। एक ही दिन में 1077 किसानों ने 37,113.60 क्विंटल धान बेचा। इसके साथ ही जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या 4,972 पहुंच गई है।

अब तक 1,61,951.60 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जिसका मूल्य 39 करोड़ 63 लाख 45 हजार रुपये है। जिले में धान खरीदी के लिए 159 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 158 केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है।