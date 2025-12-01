IND vs SA ODI: शाम तक रायपुर पहुंचेंगी दोनों टीमें, मैच के लिए स्टेडियम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमें सोमवार की शाम को राजधानी आएंगी। दोनों टीमें तीन दिसंबर को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में होने वाले दूसरी एकदिवसीय मैच के लिए राजधानी आ रही हैं। मैच के लिए स्टेडियम और आस-पास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ा दी गई है।

बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार टीमें शाम 4.30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डे पर उतरेंगी। टीम की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल कोटयार्ड तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर, एयरपोर्ट पर टीम के स्वागत के लिए फैंस ने भी तैयारी की है। तीन दिसंबर को दोपहर डेढ़ बजे से मैच शुरू होगा। इससे पहले मंगलवार को दोनों टीमें अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी।

बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से मैच शुरू होग। इसे देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह है। यही वजह है कि मैच की सभी टिकटें पूरी तरह ऑनलाइन बिक चुकी हैं। मुकाबले को लेकर स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है। पहली बार स्टेडियम परिसर को तीन लेयर वाले सुरक्षा तार से घेरा जा रहा है। इसके ऊपर राउंड-टाइप सुरक्षात्मक तार भी लगाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति दीवार कूदकर स्टेडियम में प्रवेश न कर सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भीड़ की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था अत्यंत ज़रूरी थी।