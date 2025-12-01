मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs SA ODI: शाम तक रायपुर पहुंचेंगी दोनों टीमें, मैच के लिए स्टेडियम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

    भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी सोमवार शामवार शाम तक रायपुर पहुंचेंगे। सभी खिलाड़ियों को होटल कोटयार्ड में रोका गया है। इसके साथ ही स्टेडियम परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 02:51:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 02:57:25 PM (IST)
    IND vs SA ODI: शाम तक रायपुर पहुंचेंगी दोनों टीमें, मैच के लिए स्टेडियम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
    शाम तक रायपुर पहुंचेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी

    HighLights

    1. मैच के लिए स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम
    2. स्टेडियम परिसर को तीन लेयर वाले सुरक्षा तार से घेरा जा रहा
    3. खाने-पीने की वस्तुओं की रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमें सोमवार की शाम को राजधानी आएंगी। दोनों टीमें तीन दिसंबर को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में होने वाले दूसरी एकदिवसीय मैच के लिए राजधानी आ रही हैं। मैच के लिए स्टेडियम और आस-पास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ा दी गई है।

    बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार टीमें शाम 4.30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डे पर उतरेंगी। टीम की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल कोटयार्ड तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर, एयरपोर्ट पर टीम के स्वागत के लिए फैंस ने भी तैयारी की है। तीन दिसंबर को दोपहर डेढ़ बजे से मैच शुरू होगा। इससे पहले मंगलवार को दोनों टीमें अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी।


    बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से मैच शुरू होग। इसे देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह है। यही वजह है कि मैच की सभी टिकटें पूरी तरह ऑनलाइन बिक चुकी हैं।

    naidunia_image

    मुकाबले को लेकर स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है। पहली बार स्टेडियम परिसर को तीन लेयर वाले सुरक्षा तार से घेरा जा रहा है। इसके ऊपर राउंड-टाइप सुरक्षात्मक तार भी लगाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति दीवार कूदकर स्टेडियम में प्रवेश न कर सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भीड़ की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था अत्यंत ज़रूरी थी।

    दर्शकों की सुविधा को प्राथमिकता

    गेट से स्टैंड तक प्रवेश को सुगम बनाने के लिए लोहे की रेलिंग लगाई जा रही है, जिससे दर्शक आसानी से कतार में व्यवस्थित होकर अपनी सीट तक पहुंच सकें। पिछले बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए इस बार हर गेट पर विशेष टीम तैनात करने की भी तैयारी है।

    naidunia_image

    पार्किंग और रेट लिस्ट जारी

    मैच के दिन हजारों वाहनों के पहुंचने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए पार्किंग क्षेत्र का लेआउट नया बनाया गया है, ताकि वाहनों की आवाजाही बिना जाम के हो सके।

    खाने-पीने की वस्तुओं की रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिससे कालाबाज़ारी और मनमानी रोकने में मदद मिलेगी। तय दरों से अधिक वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह

    भारत-दक्षिण अफ्रीका मुकाबले को लेकर शहर में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह साफ दिख रहा है। टिकटें फुल बुक होने के साथ ही स्टेडियम में बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई और बिजली व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेडियम में लगे सभी एसी को एक बार चेक किया जा रहा है। ताकी क्रिकेट प्रेमियों को किसी तरह की कोई समस्या न हो और आराम से मैच का आंनंद ले सकें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.