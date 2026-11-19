राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। राज्य के पुलिस और जेलकर्मियों के परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब उनके बच्चों को आईआईटी-जेईई, नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थानों में फीस पर 30 से 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

प्रभारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एवं जेल डीजी हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को एलन एकेडमी और आकाश इंस्टीट्यूट के संचालकों के साथ हुई बैठक में इस संबंध में सहमति बनी है। इस पहल से पुलिस और जेल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक राहत मिलेगी।

फीस में 30 से 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी

बैठक में तय किया गया कि रायपुर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में पुलिस एवं जेलकर्मियों के बच्चों को कोचिंग की कुल फीस में 30 से 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। वहीं, एलन एकेडमी की रायपुर, भिलाई और बिलासपुर शाखाओं में प्रवेश लेने वाले इन कर्मचारियों के बच्चों को पूरी फीस में 30 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।

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यह सुविधा आईआईटी-जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए लागू होगी। बैठक में डीसीपी तारकेश्वर पटेल, आकाश इंस्टीट्यूट के सतीश कुमार धृतलहरे तथा एलन एकेडमी के देबाजीत चटर्जी और महेंद्र चंद्रा उपस्थित थे। इस निर्णय से पुलिस और जेलकर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग कम खर्च में उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा।