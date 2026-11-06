रायपुर में दीपावली पर बिजली कटी तो तुरंत करें शिकायत, बनाए गए 15 कंट्रोल रूम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। त्योहारी सीजन के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली संबंधी शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए रायपुर में विशेष इंतजाम किए गए हैं।

कंपनी के अनुसार दीपावली के दौरान आने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए छह से आठ नवंबर तक विशेष शिकायत केंद्र स्थापित किए गए हैं। रायपुर नगर वृत्त-एक के अंतर्गत आने वाले सभी नगर संभाग कार्यालयों में ये केंद्र शाम चार बजे से रात 12 बजे तक संचालित होंगे। उपभोक्ता इन नंबरों पर फोन करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।