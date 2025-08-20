मेरी खबरें
    प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को करेंगे छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण

    नवा रायपुर में बन रहे छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को आमंत्रित किया है।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 03:31:23 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 03:34:11 PM (IST)
    HighLights

    1. 52 एकड़ में बन रहा नया विधानसभा भवन
    2. 500 दर्शकों की क्षमता वाला आडिटोरियम
    3. 200 विधायकों के बैठने की होगी व्यवस्था

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर: नवा रायपुर में तैयार हो रहे नए विधानसभा भवन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने विधानसभा भवन और नवनिर्मित ब्रह्मकुमारी शांति शिखर के नये भवन के लोकार्पण की स्वीकृति दी है।

    लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। एक नवंबर को राज्योत्सव के दिन विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रस्तावित है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक नवंबर को नवनिर्मित विधानसभा भवन में प्रवेश करने की जानकारी दी और लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया।

    उन्होंने कहा कि यह गौरवशाली क्षण प्रदेश की जनता और सभी विधानसभा सदस्यों के लिए स्मरणीय होगा। उन्हाेंने प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान बताया कि नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी बहनों का नया भवन बनकर तैयार है, जिसके लोकार्पण समारोह में आमंत्रित करना चाहती हैं। डा. रमन सिंह के आग्रह को प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने ओम बिरला से भी मुलाकात की और विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया।

    छत्तीसगढ़ के नया विधानसभा भवन 52 एकड़ में बनाया जा रहा है। नए भवन के सदन में एक साथ 200 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। साथ ही विधानसभा भवन के ऑडिटोरियम में 500 लोगों के क्षमता होगी। नए परिसर में 700 कार पार्किंग की सुविधा होगी।

    बता दें कि, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस के रूप में मानाया जाता है। 1 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। ऐसे में 1 नवंबर 2025 को राज्य के गठन को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 15 अगस्त को अपने भाषण के दौराण मुख्यमंत्री ने रजत राजोत्सव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। साथ ही 1 एक नवंबर से रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

