नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में अपनी पारंपरिक संस्कृति, लोककला और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए आदिवासी ग्राम सभाएं अब अधिक मुखर और संगठित नजर आ रही हैं। कथित प्रलोभन व दबाव के माध्यम से होने वाले मतांतरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अब तक 80 से अधिक ग्राम पंचायतों ने गांव की सीमाओं पर सूचना बोर्ड व बैनर लगाकर अवैध मतांतरण कराने वाले पादरियों व धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

अवैध मतांतरण पर आदिवासी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना यहां के ईसाई धर्म प्रचारकों को करना पड़ रहा है। ग्राम सभाओं ने संविधान की पांचवीं अनुसूची और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) का हवाला देते हुए इसे अपना संवैधानिक व सांस्कृतिक अधिकार बताया है, जबकि कुछ ईसाई संगठनों ने जशपुर में एसपी-कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पर विरोध दर्ज कराया है।