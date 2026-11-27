राज्य ब्यूरो,नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को जल्द नया अध्यक्ष मिल सकता है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महादेव कावरे के नाम पर राज्य सरकार ने सहमति जता दी है। नियुक्ति की फाइल अनुमोदन के लिए राजभवन भेजी गई है, जहां फिलहाल मंजूरी का इंतजार है।

कावरे की नियुक्ति होने पर वे मई 2028 तक अध्यक्ष रह सकते हैं। अध्यक्ष पद खाली होने से आयोग में अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति के कई मामले लंबित हैं। अध्यक्ष पद के लिए सरकार के पास महादेव कावरे और सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गे के नाम विचाराधीन थे। इनमें कावरे को प्राथमिकता दी गई है। 18 मई 1966 को जन्मे कावरेकी उम्र करीब 60 वर्ष छह महीने है। आयोग अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित है।