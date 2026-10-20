छत्तीसगढ़ के बैंकों में सुरक्षित नहीं रकम, 20 साल में 70 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी, देखें घोटालों से लेकर चोरी तक की पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बैंकों में जमा रकम और लॉकर में रखे जेवर को लोग अपनी जीवनभर की कमाई का सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन राजधानी में सामने आए बैंक घोटालों और ठगी के मामलों ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पिछले करीब 20 वर्षों में एक दर्जन से ज्यादा बैंकों में चोरी, गबन और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इनमें 70 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फंसने की बात सामने आई है। कहीं सरकारी रकम फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दी गई, तो कहीं बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों की एफडी की रकम ही हड़प ली। कई मामलों में आरोपित गिरफ्तार हुए, लेकिन पीड़ितों को अब तक अपनी रकम और जेवर वापस नहीं मिल सके हैं।