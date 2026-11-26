नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: सस्ते दाम पर सोलर पैनल देने का झांसा देकर कारोबारी से एक करोड़ 28 लाख 18 हजार 668 रुपये की ठगी के मामले में गंज थाना पुलिस ने अक्षत पांडे (22) को गिरफ्तार किया है। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित दादा नगर की लेबर कॉलोनी का निवासी है और फिलहाल जयपुर के नारायण विहार में रह रहा था। पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना हुई है।