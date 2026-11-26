रायपुर में सस्ते सोलर पैनल के नाम पर 1.28 करोड़ की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
रायपुर में सस्ते सोलर पैनल का झांसा देकर कारोबारी से 1.28 करोड़ रुपये की ठगी में गंज पुलिस ने अक्षत पांडे को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपितों और लेनदेन की जांच जारी है।
Publish Date: Thu, 26 Nov 2026 04:58:02 PM (IST)Updated Date: Thu, 26 Nov 2026 04:58:02 PM (IST)
रायपुर में सस्ते सोलर पैनल के नाम पर 1.28 करोड़ की ठगी। (नईदुनिया)
HighLights
- सस्ते सोलर पैनल के नाम पर 1.28 करोड़ की ठगी।
- गंज पुलिस ने कानपुर निवासी अक्षत पांडे को किया गिरफ्तार।
- पीएम सूर्य घर वेंडर मृत्युंजय शर्मा से हुई बड़ी ठगी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: सस्ते दाम पर सोलर पैनल देने का झांसा देकर कारोबारी से एक करोड़ 28 लाख 18 हजार 668 रुपये की ठगी के मामले में गंज थाना पुलिस ने अक्षत पांडे (22) को गिरफ्तार किया है। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित दादा नगर की लेबर कॉलोनी का निवासी है और फिलहाल जयपुर के नारायण विहार में रह रहा था। पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना हुई है।
मुंबई की कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फंसाया
- मामले की शुरुआत 16 जून 2026 को हुई। बेमेतरा निवासी मृत्युंजय शर्मा रायपुर के फाफाडीह चौक स्थित रहेजा टावर में मंगलम प्रोजेक्ट्स के नाम से सोलर पैनल का कारोबार करते हैं। वह पीएम सूर्य घर योजना के तहत वेंडर भी हैं। तौहिद काजी नामक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर खुद को मुंबई की सनरूट एनर्जी साल्यूशन कंपनी का प्रतिनिधि बताया और बाजार से कम कीमत पर पैनल देने का प्रस्ताव रखा।
पहले 108 पैनल का सौदा 13,721 रुपये प्रति पैनल पर तय हुआ। 35 प्रतिशत अग्रिम लेकर 10 दिन में आपूर्ति का भरोसा दिया गया। कारोबारी ने कंपनी के बैंक खाते में 5 लाख 18 हजार 668 रुपये जमा किए।
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बड़े आर्डर का लालच देकर की ठगी, दस्तावेज निकले फर्जी
- बाद में कथित मैनेजर सरफराज के जरिये अक्षत से संपर्क कराया गया। अक्षत ने बड़े आर्डर में अधिक लाभ का भरोसा दिलाया। 1800 पैनल का सौदा दो करोड़ 25 लाख 43 हजार 920 रुपये में तय हुआ। कारोबारी ने अलग-अलग तारीखों में विभिन्न बैंक खातों में आरटीजीएस से एक करोड़ 28 लाख 18 हजार 668 रुपये जमा किए, लेकिन पैनल नहीं मिले।
- अक्षत ने वाट्सएप पर ई-वे बिल और जीएसटी नंबर भेजकर बाकी रकम मांगी। जांच में दस्तावेज फर्जी निकले। कंपनी के संचालकों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर बंद मिले। पुलिस अन्य आरोपितों और रकम के लेनदेन की जांच कर रही है।