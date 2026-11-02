रायपुर में 13 साल की छात्रा से गैंगरेप, एक महीने बाद उल्टी होने पर हुआ खुलासा, दो नाबालिगों ने किया था दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के विधानसभा थाना क्षेत्र में 13 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपित नाबालिग हैं। घटना के बाद आरोपितों ने बालिका को डराया-धमकाया था। इसी वजह से वह करीब एक महीने तक परिवार से घटना छिपाती रही। इस बीच अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगीं और चक्कर आने लगे।

बेटी की हालत देखकर मां ने पूछताछ की, तब बालिका ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर दोनों नाबालिग आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की उम्र 14 और 16 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने उन्हें बाल न्यायालय में पेश करने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।

उसी कॉलोनी में रहते हैं दोनों आरोपित पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा है। वह अपने परिवार के साथ विधानसभा थाना क्षेत्र की एक आवासीय कॉलोनी में रहती है। दोनों आरोपित भी उसी कॉलोनी में रहते हैं। इनमें से एक पढ़ाई छोड़ चुका है, जबकि दूसरा नौवीं कक्षा में पढ़ता है। दोनों परिवारों के बीच भी परिचय था और आरोपितों का एक-दूसरे के घर आना-जाना रहता था। पीड़िता और आरोपितों के माता-पिता मजदूरी करने जाते हैं। सहेली से मिलने गई थी, अकेली देखकर डराया और बनाया हवस का शिकार बताया जा रहा है कि घटना के दिन बालिका अपनी एक सहेली से मिलने उसके घर गई थी। वहां सहेली नहीं मिली। इसी दौरान दोनों नाबालिग आरोपितों ने उसे अकेला देखकर डराया-धमकाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपितों ने बालिका को किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी दी। कम उम्र और आरोपितों के डर के कारण पीड़िता ने घर पहुंचकर भी मां-पिता को कुछ नहीं बताया। वह सामान्य तरीके से रहने की कोशिश करती रही, लेकिन घटना का भय उसके मन में बना रहा।