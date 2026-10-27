रायपुर में 16 हजार छात्रों की अपार आइडी नहीं होने से भविष्य पर असर, स्कॉलरशिप और प्रवेश प्रक्रिया में होगी भारी दिक्कत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों की अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आइडी बनाने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। करीब 20 दिन पहले शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों को तीन दिन के भीतर सभी विद्यार्थियों की अपार आइडी बनाने का अल्टीमेटम दिया था।

इसके बावजूद जिले में अब भी 16 हजार से अधिक विद्यार्थियों की अपार आइडी बनना बाकी है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की बताई जा रही है। दरअसल जिला शिक्षा कार्यालय से छह अक्टूबर को 54,180 अपार आइडी बनाने का निर्देश जारी किया था।