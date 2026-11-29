नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों से एक ही रात में पांच लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। किसी मामले में बेटी घर से निकली और वापस नहीं लौटी, तो कहीं परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई है। रात भर थानों में परिजनों की भीड़ लगी रही। वहीं पुलिस की टीमें लड़कियों का पता लगाने के लिए सड़कों और सीसीटीवी कैमरों को खंगालती रहीं। 28 और 29 नवंबर की दरम्यानी रात को राजधानी में कुल 62 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पांच लड़कियों के एक साथ गायब होने की रही।

चार थानों में दर्ज हुए अपहरण के मामले पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लड़कियों के लापता होने की शिकायतें शहर के बाहरी और व्यस्त इलाकों से सामने आई हैं। पहली शिकायत उरला थाने में पहुंची, जहां परिजनों ने अज्ञात आरोपी द्वारा बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके कुछ ही देर बाद खमतराई थाना क्षेत्र से भी एक लड़की के अचानक गायब होने की सूचना मिली। मुजगहन थाने में भी परिजनों ने पहुंचकर अपनी बेटी के लापता होने और अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दी। वहीं मोवा इलाके से एक ही रात में दो अलग-अलग परिवारों की लड़कियों के गायब होने के मामले सामने आए हैं। रायपुर पुलिस ने इन सभी पांचों मामलों को गंभीरता से लेते हुए अपहरण का अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस की विशेष टीमें मोबाइल लोकेशन और आसपास के रास्तों के फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी हैं।