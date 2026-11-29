शाहरुख खान, नईदुनिया, कांकेर। जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के मेंड्रा इलाके से पांच सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घेराबंदी के दौरान उनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए माओवादियों से हथियारों की बरामदगी को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।

गोंडाहूर थाने में चल रही पूछताछ सूत्रों के मुताबिक, पुलिस और सुरक्षाबलों ने मेंड्रा क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसी कार्रवाई में चंदर, मंगलू और सनकी समेत पांच माओवादी पकड़े गए हैं। सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए गोंडाहूर थाना ले जाया गया है, जहां उनसे इलाके में छिपाए गए हथियारों और अन्य साथियों के ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।