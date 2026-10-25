छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों पर चला परिवहन विभाग का चाबुक, 364 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई; 19 के परमिट किए रद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है। शनिवार और रविवार को दिनभर चलाए गए प्रदेशव्यापी विशेष जांच अभियान में 364 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर 4.81 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना शुल्क वसूला गया।

गंभीर अनियमितताओं पर पांच वाहन मौके पर जब्त किए गए, जबकि नियमों के विपरीत यात्री बसों के संचालन के 19 मामलों में परमिट निरस्त करने के प्रकरण तैयार किए गए है। इनमें अकेले 17 प्रकरण रायपुर जिले के शामिल हैं।