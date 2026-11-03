रायपुर के एप्पल स्टोर में 1.89 करोड़ की चोरी, 173 आईफोन ले उड़े चोर; 24 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के मरीन ड्राइव (तेलीबांधा) के सामने स्थित एप्पल स्टोर में हुई करीब 1.89 करोड़ रुपये की चोरी के मामले में 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है।

दुकान संचालक सुनील कुमार डागा ने पुलिस को बताया कि 31 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे दुकान बंद कर शटर में ताला लगाकर घर चले गए थे। अगले दिन एक नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे स्टोर मैनेजर स्वप्निल सोनी ने फोन कर शटर मुड़ा हुआ होने की जानकारी दी। मैनेजर ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो आलमारी और दराज खुले पड़े थे। मोबाइल का स्टाक गायब था। इसके बाद संचालक को सूचना दी गई और पुलिस को बुलाया गया। 173 आइफोन समेत लाखों रुपये के इलेक्ट्रानिक सामान चोरी हो चुके थे।