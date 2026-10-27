रायपुर के बूढ़ापारा में भरभराकर गिरा पुराना मकान, रास्ते बंद, 50 से ज्यादा घरों की बत्ती गुल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में जर्जर मकानों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बूढ़ापारा इलाके में सोमवार को पुराने मकान को तोड़ने के दौरान उसका हिस्सा भरभराकर गिर गया। मलबे के कारण आसपास के कई रास्ते बंद हो गए, वहीं 50 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई।

घटना के बाद स्थानीय रहवासियों में नाराजगी है। आरोप है कि मकान तोड़ने में लगे मजदूर और ठेकेदार मौके से चले गए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, बूढ़ापारा में डॉ. कुकरेजा के पुराने मकान को राजधानी ज्वेलर्स ने खरीदा था। मकान को तोड़ने का काम चल रहा था, इसी दौरान वह ढह गया। मलबा सड़क पर फैलने से आवागमन प्रभावित हुआ। बिजली आपूर्ति बाधित होने से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद लोगों ने नाराजगी जताते हुए मकान तोड़ने के दौरान सुरक्षा इंतजामों और जिम्मेदारों की मौजूदगी पर सवाल उठाए।