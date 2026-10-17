रायपुर बस स्टैंड में खड़ी बस के अंदर कंडक्टर ने लगाई फांसी, बालाघाट के बरवैली गांव निवासी के रूप में हुई मृतक की पहचान
मृतक की पहचान निवासी ग्राम बरवैली, थाना कटंगी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है।
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 03:51:31 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 04:31:15 PM (IST)
रायपुर बस स्टैंड में बस के अंदर कंडक्टर ने लगाई फांसी, नईदुनिया
HighLights
- बस कंडक्टर ने खड़ी बस में लगाई फांसी
- बालाघाट के बरवैली गांव का है मृतक
- पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के बस स्टैंड में खड़ी बस के अंदर कंडक्टर का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई।
मृतक की पहचान वसीम मोहम्मद (42 वर्ष), पिता मोहम्मद हनीफ, निवासी ग्राम बरवैली, थाना कटंगी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वसीम मोहम्मद आरबीएस बस में कंडक्टर के रूप में काम करता था। बस का पंजीयन क्रमांक सीजी 07 सीडब्ल्यू 9712 बताया गया है। बस के अंदर उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।
मौत के कारणों की जांच
वसीम रायपुर में कब से काम कर रहा था और घटना के समय बस में क्या परिस्थितियां थीं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उसने किन कारणों से यह कदम उठाया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद ही घटना की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।