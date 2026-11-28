नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जलसो में मां से हुए पुराने विवाद का हिसाब मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। रिश्तेदारों को उलाहना देने पर विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। जान बचाने के लिए युवक अपने घर की ओर भागा, तो हमलावर भी टंगिया और सब्बल लेकर उसके पीछे दौड़े और घर में घुस गए। वहां युवक के साथ मारपीट करने के साथ ही बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां और भाई को भी बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

दीवाली से पहले हुआ था विवाद पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, ग्राम जलसो निवासी शनिराज गोड किसान है। दीवाली से पहले वह काम करने बाहर गया हुआ था। इसी दौरान उसके रिश्तेदार शिव उईके, सुनीता उईके और अन्य लोग घर पहुंचे थे, जहां उसकी मां रूपा के साथ किसी बात पर विवाद हो गया। मां ने उस समय रिश्तेदारों को डांटा था और बाद में बेटे शनिराज को इसकी जानकारी दी थी। तब शनिराज ने मां से कहा था कि गांव लौटने पर वह इस बारे में रिश्तेदारों से बात करेगा।