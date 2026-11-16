रायपुर में रिटायर्ड कर्मचारी से साइबर ठगी, PPO अपडेट के बहाने खाते से उड़े 7.49 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : साइबर ठगों ने रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) नंबर अपडेट कराने का झांसा देकर 7.49 लाख रुपये की चपत लगा दी। आरोपित ने खुद को रेलवे के डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताकर फोन किया। इसके बाद पीड़ित के मोबाइल में रेलवे का एचआरएमएस और बैंक आफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड एप डाउनलोड करवाया।

वीडियो काल के जरिये मोबाइल पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हुए बैंक खाते की जानकारी हासिल कर ली। फिर 18 दिनों के भीतर अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर संयुक्त खाते से 7,49,784 रुपये निकाल लिए। डीडी नगर थाना पुलिस ने श्रद्धा राजू जोल्दे की शिकायत पर 14 नवंबर को अज्ञात आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और आइटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।