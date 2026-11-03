रायपुर जिला अस्पताल में में चूहों का आतंक, वार्डों में घूमते दिखे चूहे; नवजातों में संक्रमण का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के कालीबाड़ी स्थित जिला (मातृशिशु) अस्पताल में चूहों की मौजूदगी ने अस्पताल की साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में चूहों के घूमने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें चूहे वार्ड और बाहर की ओर से खिड़की के पास, पीने के पानी की मशीन के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। चूूहा एक-दो नहीं बल्कि चार से पांच चूहे घूमते नजर आ रहे हैं।वहीं पर मरीज के स्वजन भी अपना सामान रखकर सो रहे हैं।

मातृशिशु अस्पताल में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात बच्चों का इलाज होता है। ऐसे में वार्डों में चूहों का पहुंचना मरीजों की सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। खासकर प्रसव के बाद भर्ती महिलाओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले नवजातों के लिए यह स्थिति गंभीर हो सकती है। जानकारी के अनुसार बीते माह ही चूहे पकड़ने के लिए एक एजेंसी को ठेका दिया गया है। लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है।