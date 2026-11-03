रायपुर में त्योहार से पहले गहराया पेयजल संकट, गुढ़ियारी और भनपुरी समेत कई इलाकों में नलों से निकला मटमैला पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी में सोमवार को कई इलाकों में नगर निगम के नलों से मटमैला और गंदा पानी पहुंचा। गुढ़ियारी, भनपुरी, खमतराई, सड्डू, सुंदर नगर, कुशालपुर और पुरानी बस्ती समेत कई क्षेत्रों में घरों तक पहुंचे पानी का रंग देखकर लोग परेशान हो गए। कई घरों में पानी इतना गंदा था कि न तो उसे पीने में इस्तेमाल किया जा सका और न ही घरेलू कामों में। त्योहार के समय घरों में साफ-सफाई और अन्य तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों को पीने और खाना बनाने के लिए अलग से पानी का इंतजाम करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई अमृत लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके चलते कुछ क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने और नलों से मटमैला पानी आने की सूचना है। हालांकि किन इलाकों में किस वजह से पानी दूषित हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों ने निगम से पाइपलाइन और पानी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।

पाइपलाइन में लीकेज से दूषित पानी पहुंचने का खतरा पेयजल पाइपलाइन पुरानी होने, जोड़ कमजोर पड़ने या लीकेज होने पर आसपास की गंदगी और नाली का पानी पाइप में प्रवेश कर सकता है। शहर के अधिकतर इलाकों की पाइपलाइन नालियों के पास से होकर गुजरी है। इसमें लीकेज होने पर दूषित पानी घरों तक पहुंचने का खतरा रहता है। पानी का दबाव कम होने पर भी बाहरी गंदगी पाइप में खिंच सकती है। सुबह की आपूर्ति में आया गंदा पानी भनपुरी की पुरानी बस्ती निवासी संध्या ने बताया कि उनके यहां सुबह छह से साढ़े छह बजे के बीच सरकारी नल से पानी आता है। इसी पानी का इस्तेमाल पीने, नहाने और दूसरे घरेलू कामों में करते हैं। सोमवार को नल से इतना मटमैला पानी आया कि उसे किसी काम में इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया।