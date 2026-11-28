नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नाइट शिफ्ट और लगातार बदलते कार्य समय के कारण लोगों की सेहत पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रविवि) की जीवन विज्ञान अध्ययनशाला में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय क्रोनोबायोलॉजी संगोष्ठी के दूसरे दिन देशभर से जुटे वैज्ञानिकों ने नाइट शिफ्ट के दुष्प्रभावों पर गहरी चिंता जताई। विशेषज्ञों के अनुसार, रात में जागकर काम करने से शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी (बायोलॉजिकल क्लॉक) बिगड़ जाती है। संगोष्ठी में प्रो. सुभाषिस साहू, प्रो. रजत संधीर और डॉ. पिया मजूमदार ने शोध प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिफ्ट वर्क के कारण शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आंत संबंधी विकार तेजी से बढ़ रहे हैं।

सोते समय भी मस्तिष्क के दोनों हिस्से रहते हैं सक्रिय वहीं कुछ जीवों में सोते समय भी मस्तिष्क के दोनों हिस्से बारी-बारी से सक्रिय रह सकते हैं, जिससे उन्हें आसपास के खतरे पहचानने, सतर्कता बनाए रखने और संतुलन कायम रखने में मदद मिलती है। आमतौर पर नींद को शरीर और दिमाग के पूरी तरह आराम करने की अवस्था माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध इस धारणा से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। जेब्राफिश में नींद के इसी अनूठे पैटर्न से लेकर इंसानों में जैविक घड़ी और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों के संबंध तक पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रविवि) में आयोजित राष्ट्रीय क्रोनोबायोलॉजी संगोष्ठी के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने अपने शोध प्रस्तुत किए।