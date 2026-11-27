नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत एमएफएससी (फिशरी) और एमटेक (डेयरी) पाठ्यक्रमों की 18 रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 30 नवंबर 2026 को दूसरी काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, काउंसिलिंग की यह प्रक्रिया सुबह 11 बजे से डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कार्यालय में शुरू होगी। जारी सूचना के मुताबिक, एमटेक/एमएससी डेयरी संकाय में 12 और एमएफएससी फिशरी संकाय में छह सीटें रिक्त हैं। इस प्रकार दोनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर कुल 18 सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाएगा।

एमटेक डेयरी में रिक्त सीटों का विवरण विश्वविद्यालय द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार, एमटेक डेयरी पाठ्यक्रम के चार अलग-अलग विशेषज्ञता विषयों में कुल 12 सीटें खाली हैं। इनमें डेयरी माइक्रोबायोलॉजी की चार सीटें, डेयरी केमिस्ट्री की दो सीटें, डेयरी टेक्नोलॉजी की चार सीटें और डेयरी इंजीनियरिंग की दो सीटें शामिल हैं। संबंधित विषय में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी इन सीटों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकेंगे।