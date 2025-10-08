Raipur IIIT के छात्र ने AI की मदद से बनाई 36 छात्राओं अश्लील तस्वीरें, प्रबंधन पर मामला दबाने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआइटी) के एक छात्र ने अपने ही संस्थान की 36 छात्राओं की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से एडिट कर उन्हें अश्लील रूप में तैयार किया। आरोपित के लैपटाप और मोबाइल की जांच में करीब 1000 से ज्यादा फर्जी फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं।

जानकारी के अनुसार छात्र कई महीनों से इस हरकत को अंजाम दे रहा था। वह इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन से छात्राओं की प्रोफाइल फोटो डाउनलोड कर उन्हें एआइ टूल्स के माध्यम से मार्फ करता था। इन तस्वीरों को अश्लील रूप देने के बाद वह उन्हें अपने निजी लैपटाप और क्लाउड सर्वर पर सेव कर रखता था।