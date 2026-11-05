रायपुर में मोबाइल बैंकिंग सिखाने के नाम पर बड़ा धोखा, बुजुर्ग के खाते से उड़ाए 5.46 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: साइबर ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर 76 वर्षीय बुजुर्ग को मोबाइल बैंकिंग सिखाने का झांसा दिया और उनके खाते से 5 लाख 46 हजार 223 रुपये पार कर दिए। आरोपी ने फोन पर बुजुर्ग से बैंक खाता नंबर, एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी की जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद दो बार में खाते से रकम निकाल ली गई। पीड़ित को मोबाइल पर रुपये निकाले जाने का संदेश मिला, तब ठगी का पता चला। मामले में तिल्दा-नेवरा थाना पुलिस ने अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, नेवरा निवासी किशन लाल केडिया पहले दुकानदारी करते थे। वर्तमान में उम्र अधिक होने के कारण घर पर ही रहते हैं। उन्होंने दो अप्रैल 2025 को तिल्दा स्थित इंडसइंड बैंक में पांच लाख रुपये की फिक्स्ड डिपाजिट कराई थी।