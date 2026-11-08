रायपुर में जमीन का सौदा कर ठगे 35 लाख, पति ने लापता होने का नाटक कर पत्नी को कर दी दान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जमीन का सौदा किया, खरीदार से 35 लाख रुपये से अधिक वसूल लिए और जब रजिस्ट्री की बारी आई तो खुद ही लापता हो गया। पीछे से पत्नी ने थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। खरीदार को भरोसा दिलाया जाता रहा कि पति के लौटते ही जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाएगी।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दस्तावेज तैयार कर लिया गया। जिस जमीन के लिए उसने लाखों रुपये दिए थे, वही जमीन पति ने पत्नी के नाम दान विलेख के जरिये हस्तांतरित कर दी। मंदिर हसौद पुलिस ने पति करण मन्नाडे और पत्नी रूखमणी मन्नाडे के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है।