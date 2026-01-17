त्रिची के 'रामजी नगर गिरोह' का रायपुर पुलिस ने किया अंत, 6 शातिर चोर गिरफ्तार, कार का कांच तोड़कर उड़ाते थे लाखों रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में कार का कांच तोड़कर लाखों की उठाईगिरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के छह सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के तिरुच्चिराप्पल्ली (त्रिची) जिले से जुड़े ‘रामजी नगर गिरोह’ के सदस्यों को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह देशभर में घूम-घूमकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार आरोपित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में इसी तरह की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गंज और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र से 13 लाख की उठाईगिरी कर आरोपित फरार हुए थे।

दो घटनाओं से शुरू हुई जांच, 96 घंटे में मिला सुराग 12 जनवरी को थाना गंज क्षेत्र अंतर्गत अपोलो डायग्नोस्टिक के सामने खड़ी कार का कांच तोड़कर अज्ञात चोरों ने पीछे की सीट में रखे दो बैग चोरी कर लिए थे। बैग में लाखों रुपये नकद, लैपटाप, सैमसंग टैब, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और कई डेबिट-क्रेडिट कार्ड रखे हुए थे। इसी दिन देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में महाराजा फुटवेयर के सामने खड़ी कार से भी इसी तरह नकदी से भरा बैग चोरी किया गया। इन दोनों मामलों में अज्ञात आरोपितों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थलों का निरीक्षण कर पीड़ितों से विस्तृत पूछताछ की गई। वारदात के तरीके से स्पष्ट हुआ कि यह किसी बाहरी और संगठित गिरोह का काम है।

हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, रेल-बस स्टेशनों पर रखी नजर पुलिस ने छह अलग-अलग टीमें गठित की। टीमों ने घटनास्थलों के आसपास लगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड सीसीटीवी कैमरों के हजारों फुटेज खंगाले। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी संदिग्धों की तलाश की गई। तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल सर्विलांस के जरिए आरोपियों की मूवमेंट ट्रैक की गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपित रायपुर से निकलकर अलग-अलग शहरों की ओर रवाना हुए हैं। फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी लोकेशन झारखंड में मिली, जिसके बाद दो विशेष टीमों को रांची रवाना किया गया। रांची में वारदात की तैयारी करते धराए आरोपित क्राइम की टीम ने रांची के धुर्वाडैम इलाके में घेराबंदी कर छह आरोपितों को गिरफ्तार किया। उस समय आरोपित रांची में भी कार का कांच तोड़कर चोरी की वारदात करने की फिराक में थे। पूछताछ में आरोपितों ने रायपुर की दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।