नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में मौसम का मिजाज दिन और रात के तापमान के अंतर के साथ बदल रहा है। रात और सुबह ठंड बनी हुई है, जबकि दिन में धूप निकलने से तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रह रहा है।

पिछले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। शनिवार सुबह सापेक्ष आर्द्रता 96 प्रतिशत तक पहुंची, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम तापमान 12.8 और अधिकतम 29.9 डिग्री रहा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 11.5 डिग्री पर पहुंचा और अधिकतम 28.3 डिग्री दर्ज हुआ। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11.7 और अधिकतम 28 डिग्री रहा।

यह भी पढ़ें- एमपी से राजस्थान तक के स्टेशनों पर सीधी नजर, 70 से अधिक वीडियो सर्विलांस से जुड़े; 24 घंटे रहेगी निगरानी

रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी

शनिवार और रविवार को रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। इन दिनों न्यूनतम तापमान क्रमश: 13 और 13.5 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। दोपहर में धूप से राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और रात की ठंड के कारण गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही है। मौसम के इस उतार-चढ़ाव में सुबह घर से निकलने वाले और रात में बाहर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।