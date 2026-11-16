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रायपुर रेल मंडल में बड़ा घोटाला, सफाई कर्मियों के ATM जब्त कर ठेका कंपनी ने डकारे 2.59 करोड़

रायपुर रेल मंडल में सफाई कर्मचारियों के एटीएम जब्त कर ठेका कंपनी ने 2.59 करोड़ रुपये गबन किए। शोषित कर्मियों ने अब न्याय के लिए श्रम न्यायालय में शिकायत की है।

By Goswami SahuEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 12:08:28 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 12:08:28 PM (IST)
रायपुर रेल मंडल में बड़ा घोटाला, सफाई कर्मियों के ATM जब्त कर ठेका कंपनी ने डकारे 2.59 करोड़
रायपुर रेल मंडल में बड़ा घोटाला। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. रायपुर रेल मंडल में सफाई कर्मियों से बड़ी धोखाधड़ी।
  2. ठेका कंपनी ने कर्मचारियों के एटीएम कार्ड जब्त किए।
  3. दो साल में 2.59 करोड़ रुपये का वेतन गबन।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : एसईसीआर के रेल मंडल रायपुर में ट्रेनों के भीतर साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था संभालने वाली किंग एक्सप्रेसर्स इन सिक्योरिटी साल्युशन कंपनी पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आरोप है। मामले की शिकायत कंपनी के कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय में की है।

ये है पूरा मामला

  • रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के भीतर सफाई और टंकी में पानी भरने का कार्य किंग एक्सप्रेसर्स इन सिक्योरिटी साल्युशन कंपनी संभाल रही है। कंपनी ने इस कार्य के लिए 52 कर्मचारियों को रखा था, जो तीन शिफ्ट में ट्रेनों के भीतर सफाई कर रहे थे। दिन वाले दो शिफ्टों में 24-24 और रात वाले शिफ्ट में चार कर्मचरियों को रखा था। इस कंपनी का टेंडर पिछले दो साल से चल रहा था। रेलवे की ओर इस कंपनी को प्रति कर्मचारी 693 रुपये की दर से भुगतान किया जाता था।


  • इस हिसाब से एक कर्मचारी का वेतन करीब 20,790 रुपये होते हैं। लेकिन कंपनी द्वारा 350 रुपये की दर से यानी माह में करीब 10 हजार रुपये ही भुगतान किया जा रहा था। कंपनी द्वारा प्रतिमाह कर्मचारियों के वेतन से करीब 10 लाख 81 हजार रुपये का गबन किया जा रहा था। इस हिसाब से कंपनी ने दो साल में करीब दो करोड़ 59 लाख 45 हजार रुपये गबन किया है।

    • कर्मियों के खाते में जाता है वेतन, इसलिए जब्त किए एटीएम कार्ड

    रेलवे प्रशासन की ओर से कर्मचारियों के साथ किसी तहर की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए वेतन उनके खाते में जमा किया जाता है। ऐसे में कर्मचरियों से पैसे लूटने के लिए ठेका एजेंसी ने कर्मचारियों का एटीएम कार्ड भी अपने पास जमा करवा दिया था। कर्मचारी अपने खाते से पैसे निकालकर एजेंसी को वापस करते थे। कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनके एटीएम कार्ड ही अपने पास रख लिए हैं, ताकि बैंक खाते में पूरी तनख्वाह आने के बाद अतिरिक्त राशि निकाली जा सके

    आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की मिलती थी धमकी

    कर्मचारियों का आरोप है कि वे पिछले तीन-चार वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विधिवत ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है और न ही नियमानुसार अवकाश व मेडिकल चेकअप की कोई सुविधा मिलती है। कर्मचारियों का कहना है कि इस शोषण की शिकायत उन्होंने रेलवे के कैरिज एंड वैगन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से की तो समाधान के बजाय उन्हें काम से निकालने की धमकियां दी गईं।

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    श्रम कोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों ने न्याय की लगाई गुहार

    लंबे समय से चले आ रहे शोषण के खिलाफ अब सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। वे एकजुट होकर श्रम न्यायालय की शरण में पहुंच गए हैं। अपनी 13 सूत्री मांगों के जरिये उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत पूरा वेतन, एटीएम कार्ड की वापसी, नियुक्ति पत्र, सवैतनिक अवकाश, मेडिकल जांच और नौकरी की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

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    शिकायत करने पर होगी जांच

    उक्त कंपनी का टेंडर दो साल का था, जो 11 नवंबर को पूरा हो चुका है। इस बीच कर्मचारियों की शिकायत हमारे पास नहीं पहुंची है। कर्मचारी यदि रेलवे प्रशासन के पास शिकायत करते हैं तो जरूर जांच होगी। रेलवे की ओर से वेतन कर्मचारियों के खाते में जाता है।

    डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव, सीनियर डीसीएम, रायपुर

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