    पनवेल से आई मिट्टी से बनी अंतरराष्ट्रीय स्तर की पिच, IND vs SA ODI मुकाबले के लिए तैयार रायपुर स्टेडियम

    रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले IND vs SA ODI मुकाबले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैच के लिए स्टेडियम की पिच पनवेल से लाई गई मिट्टी से बनाई गई है। इस मिट्टी से बनी पिच अधिक मजबूत होती है और उस पर उछाल बेहतर मिलता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 02:11:24 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 02:29:06 PM (IST)
    पनवेल से आई मिट्टी से बनी अंतरराष्ट्रीय स्तर की पिच, IND vs SA ODI मुकाबले के लिए तैयार रायपुर स्टेडियम
    भारत-साउथ अफ्रीका मैच के लिए तैयार पिच

    HighLights

    1. अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए तैयार रायपुर स्टेडियम
    2. पनवेल से आई मिट्टी से बन रही स्टेडियम की पिच
    3. ग्राउंड स्टॉफ रोलिंग, नमी नियंत्रण का काम कर रहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: राजधानी का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तीन दिसंबर को होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। स्टेडियम में तैयारियों को युद्धस्तर पर किया जा रहा है। मैदान की घास से लेकर पिच निर्माण तक हर कार्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जा रहा है, ताकि दर्शकों को रोमांच से भरा क्रिकेट देखने को मिल सके।

    पिच की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के पनवेल, मुंबई से विशेष मिट्टी मंगाई गई है। कुल 12 ट्रकों में यह मिट्टी रायपुर पहुंच चुकी है।

    विशेषज्ञों के अनुसार पनवेल की मिट्टी से बनी पिच अधिक मजबूत होती है और उस पर उछाल बेहतर मिलता है। इससे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को संतुलित खेल का मौका मिलता है। इसी कारण इसे अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए उपयुक्त माना जाता है।


    चार पिच हो रही तैयार

    स्टेडियम में कुल चार पिच बनाई जा रही हैं, दो टेस्ट मैचों के लिए और दो फाइनल मुकाबलों के लिए। इनमें से एक पिच वनडे मैच के लिए पूरी तरह तैयार कर ली गई है, जबकि अन्य पर अंतिम चरण का काम जारी है। ग्राउंड स्टॉफ सुबह से देर शाम तक रोलिंग, नमी नियंत्रण और समतलीकरण का काम कर रहा है।

    क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि तैयार पिच बल्लेबाजों को रन बनाने का अवसर देगी, वहीं नई गेंद पर तेज़ गेंदबाजों को भी पर्याप्त उछाल मिलेगा। इससे मैच के बेहद रोमांचक होने के आसार बढ़ गए हैं। पर्व से कम नहीं दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम प्रबंधन सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और खिलाड़ियों के अभ्यास क्षेत्र को बेहतर बनाने में जुटा है।

    मैच के दिन स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा, क्योंकि पूरी टिकट सोल्ड आउट हो गया है, यह मुकाबला छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है।

    दोनों में विजयी रही भारतीय टीम

    गौरतलब है कि शहीद वीर नारायण स्टेडियम भारतीय टीम के लिए लक्की साबित हुआ है। यहां टीम इंडिया ने अब तक दो अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और दोनों में विजयी रही है। इस रिकॉर्ड के चलते क्रिकेट प्रशंसकों में तीन दिसंबर के मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर है। रायपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सुनहरे क्षणों का साक्षी बनने को तैयार है।

