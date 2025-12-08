तीन उड़ानें बदलकर 20 घंटे में गोवा से पहुंचे रायपुर

परितोष दुबे रायपुर। इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) में पायलट और क्रू सदस्यों की कमी व अन्य कारणों से उड़ानों के रद होने से यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालत यह है कि गोवा से रायपुर आने के लिए यात्रियों को तीन उड़ानें बदलनी पड़ रही हैं, तो किसी को तीन दिन से अपने लगेज के लिए एयरपोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है।
यात्रियों में आयोजनों में शामिल न हो पाने की कसक है। साथ ही अधिक पैसे देकर यात्रा करने की मजबूरी भी है। वित्तीय नुकसान भी हुआ है। परिवार और मित्रों के साथ यात्रा का सुख समस्या में बदल गया है। फैमिली प्रोग्राम के लिए 19 लोगों के साथ गोवा गए पवन आहूजा की कहानी समस्याओं की पूरी बानगी है।
आहूजा बताते हैं कि दो दिसंबर से समस्या शुरू हुई थी। उसी दिन वे गोवा पहुंचे थे। शनिवार को लौटना था। गोवा से रायपुर की कोई फ्लाइट नहीं मिली। फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। फिर दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी और अंत में दिल्ली से रायपुर की एयरइंडिया की फ्लाइट मिली। रविवार दोपहर दो बजे वह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। पूरी यात्रा में 20 घंटे लगे और कुल 50 हजार रुपये लगे।
पवन आहूजा के ग्रुप के कुछ लोग गोवा से मुंबई, मुंबई से नागपुर फ्लाइट से पहुंचे। फिर नागपुर से सड़क के रास्ते रायपुर पहुंचे। कुल मिलाकर मौज मस्ती की ट्रिप समस्याओं से भर गई। इंडिगो ने समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दिया।
इसी तरह उदयपुर से डेस्टिनेशन वेडिंग से लौटे अभिषेक ने बताया कि वे लगातार तीन दिनों से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आकर अपने और गेस्ट के बैगेज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पहले दिन कुछ बताया गया। दूसरे दिन कुछ और बताया गया। आज बताया गया कि बैगेज दिल्ली में है।
उनके कुछ गेस्ट स्विटजरलैंड से आए हैं। उनकी सोमवार की फ्लाइट है। बैगेज नहीं आया तो समस्या हो जाएगी। इसी तरह कई यात्रियों ने बताया कि एक्जक्युटिव श्रेणी में टिकटों की मारामारी के कारण मजबूरी में उन्हें बिजनेस क्लास मे सफर करना पड़ा। अतिरिक्त खर्च की नौबत आ गई।