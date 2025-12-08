तीन उड़ानें बदलकर 20 घंटे में गोवा से पहुंचे रायपुर

परितोष दुबे रायपुर। इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) में पायलट और क्रू सदस्यों की कमी व अन्य कारणों से उड़ानों के रद होने से यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालत यह है कि गोवा से रायपुर आने के लिए यात्रियों को तीन उड़ानें बदलनी पड़ रही हैं, तो किसी को तीन दिन से अपने लगेज के लिए एयरपोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है।

अधिक पैसे देकर यात्रा करने की मजबूरी यात्रियों में आयोजनों में शामिल न हो पाने की कसक है। साथ ही अधिक पैसे देकर यात्रा करने की मजबूरी भी है। वित्तीय नुकसान भी हुआ है। परिवार और मित्रों के साथ यात्रा का सुख समस्या में बदल गया है। फैमिली प्रोग्राम के लिए 19 लोगों के साथ गोवा गए पवन आहूजा की कहानी समस्याओं की पूरी बानगी है।