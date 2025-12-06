IndiGo को सरकार की अंतिम चेतावनी: 7 दिसंबर तक सभी रिफंड क्लियर करो, 48 घंटे में बैगेज घर पहुंचाओ

बिजनेस डेस्क। IndiGo flight cancellations: यात्रियों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि इंडिगो को 7 दिसंबर 2025 रात 8 बजे तक अपने सभी पेंडिंग रिफंड्स को पूरी तरह निपटाना होगा। हाल में फ्लाइट कैंसिलेशन और ऑपरेशनल समस्याओं के चलते हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ीं, जिसके बाद सरकार को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा।

मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि समयसीमा का पालन न होने पर कड़ी जांच और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द या प्रभावित हुई है, उनसे अब री-शेड्यूलिंग चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा।