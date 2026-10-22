रायपुर के हीरापुर की इस्पात फैक्ट्री में डकैती, चौकीदार को बंधक बनाकर पीटा; 800 किलो कॉपर वायर ले उड़े बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर के हीरापुर इलाके में स्थित अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में बदमाशों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में फैक्ट्री में घुसे बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद फैक्ट्री से करीब 800 किलो कॉपर वायर काटकर चोरी कर लिया।

चोरी गए तार की कीमत 10 से 12 लाख रुपये आंकी जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए, ताकि उनकी पहचान करना मुश्किल हो सके।