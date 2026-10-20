रायपुर के आजाद नगर में हुई 8 लाख की चोरी का खुलासा, सोने-चांदी के आभूषण बरामद; नाबालिग गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के सरोना स्थित आजाद नगर में सूने मकान का ताला तोड़कर आठ लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस ने राजफाश किया है।
पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई के बाद बालक को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।
आमानाका पुलिस के अनुसार, आजाद नगर निवासी महिला 18 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे घर में ताला लगाकर अपनी मां के साथ भानुप्रतापपुर स्थित गांव गई थी। वह 19 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे रायपुर लौटी तो घर के भीतर सामान बिखरा मिला।
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कमरे में रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था। अलमारी के भीतर बने लॉकर को भी तोड़ दिया गया था। जांच करने पर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले। महिला ने पुलिस को बताया कि लाकर में सोने की दो चेन, दो लाकेट, दो सोने की चूड़ियां, सोने की दो जोड़ी नथ, चेन वाली सोने की दो बालियां, चांदी की दो जोड़ी पायल और चांदी के रुपये वाला माला रखा था।
चोरी किए गए आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब आठ लाख रुपये बताई गई। शिकायत पर आमानाका थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पूछताछ में चोरी स्वीकारी
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान संदेह के आधार पर एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद सामग्री जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की है।
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