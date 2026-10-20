रायपुर के आजाद नगर में हुई 8 लाख की चोरी का खुलासा, सोने-चांदी के आभूषण बरामद; नाबालिग गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के सरोना स्थित आजाद नगर में सूने मकान का ताला तोड़कर आठ लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई के बाद बालक को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। आमानाका पुलिस के अनुसार, आजाद नगर निवासी महिला 18 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे घर में ताला लगाकर अपनी मां के साथ भानुप्रतापपुर स्थित गांव गई थी। वह 19 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे रायपुर लौटी तो घर के भीतर सामान बिखरा मिला।