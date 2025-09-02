रायपुर में बंदूक की नोक पर लूट, फायरिंग कर दहशत फैलाते फरार हुए बदमाश गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में सोमवार शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक को रोककर बंदूक की नोक पर पैसे लूट लिए और फायर कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। वारदात सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकुरबेड़ा डुमरतालाब विप्र कॉलेज के पास हुई है। पुलिस ने आरोपी हरमीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी बंदूक कहां से लेकर आया था, उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस दूसरे आरोपी की खोजबीन में लगी हुई है।

क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, उज्जवल निषाद (23) अपने दोस्त खूबचंद ठाकुर के साथ स्कूटी से घर लौट रहा था। दोनों इससे पहले जीई रोड NIT के पास स्थित SBI बैंक ATM में पैसा जमा करने गए थे, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी के कारण लेन-देन नहीं हो सका। इसके बाद दोनों स्कूटी से आमानाका चौक होते हुए सरोना घर लौट रहे थे। करीब शाम सात बजे जब वे विप्र कॉलेज के आगे पहुंचे, तभी बाइक पर सवार दो युवक पीछे से आए और उनकी गाड़ी रोक दी। इनमें से एक युवक ने सिर पर सरदार फेटा बांध रखा था। दोनों ने उज्जवल को बंदूक दिखाकर पैसों की मांग की।