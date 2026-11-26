राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने सचिवालय सेवा के तीन उप सचिवों के विभागों में फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार, मार्टिन लकड़ा को धार्मिक न्यास से हटाकर पशुधन एवं मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।