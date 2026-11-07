रायपुर में 'द हनी बैजर न्यूज' का मालिक अरेस्ट, ब्लैकमेलिंग और उगाही का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बिलासपुर पुलिस ने रायपुर से तथाकथित पोर्टल संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान द हनी बैजर न्यूज के संचालक दीपक टंडन उर्फ आंबेडकर टंडन के रूप में हुई है। बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस ने उसे रायपुर से गिरफ्तार किया है।

लिखित शिकायत पर हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार महाराणा प्रताप नगर निवासी मणिशंकर पांडे ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को ट्रेस कर रायपुर से पकड़ा।

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ब्लैकमेलिंग और उगाही का आरोप

आरोपी पर ब्लैकमेलिंग, उगाही और डिजिटल सामग्री के दुरुपयोग का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उसके पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सिरगिट्टी पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और जब्त मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। यह पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है।